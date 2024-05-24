Названы самые востребованные мобильные приложения среди россиян

В 2024 году Telegram стал самым востребованным онлайн-сервисом в России. Это связано с ростом активности россиян в интернете и снижением интереса к традиционным звонкам. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета оператора сотовой связи Yota.

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В первом квартале 2024 года пользователи Yota чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram, хотя годом раньше мессенджер занимал лишь четвертую строчку рейтинга самых востребованных сервисов. Второе место занял WhatsApp, который был лидером за аналогичный период 2023 года. Видеосервис YouTube сохраняет свою позицию на третьем месте, а замыкают топ-5 социальная сеть «ВКонтакте» и теряющий популярность TikTok.

Среди молодой аудитории (14-27 лет) Telegram является самым популярным сервисом для общения, но у абонентов старше 30 лет лидерство сохраняет WhatsApp. Абоненты стали в пять раз реже подключать безлимитные SMS, предпочитая вместо этого неограниченный интернет на популярные сервисы. За последний год спрос на опцию «Максимум безлимита» вырос на 72%.

У мужской части аудитории наиболее востребованными приложениями оказались картографические сервисы и навигаторы, сервисы VPN, Twitch, мессенджер IMO и «Одноклассники». Женская аудитория предпочитает безлимитный интернет на детские обучающие сервисы, маркетплейсы и онлайн-кинотеатры.

Аналитика Yota также показывает, что абоненты все чаще используют мессенджеры для голосовых вызовов, и за последний год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 14%. Женская аудитория в среднем тратит на телефонные разговоры на 27% больше минут, чем мужская, но мужчины в целом активнее женщин пользуются безлимитными подключениями.