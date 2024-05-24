Первый в мире микрокомпьютер выставили на аукцион

Первый в мире микрокомпьютер Q1 вышел из «безвестности» и теперь выставлен на аукцион Heritage Auctions. Находка произошла по чистой случайности: его заметили среди коробок из хранилища Кингстонского университета в Лондоне.

© Heritage Auctions

Q1, созданный нью-йоркской компанией Q1 Corporation в 1972 году, может похвастаться встроенным экраном, клавиатурой и даже принтером — настоящее чудо для своего времени.

Q1 является сильным претендентом на звание «первого микрокомпьютера» благодаря использованию микропроцессора (Intel 8008) вместо более громоздких транзисторных логических схем. Это новшество позволило Q1 выполнять задачи, ранее предназначавшиеся для гораздо более крупных машин.

Несмотря на техническое превосходство, Q1 не имел коммерческого успеха. Несмотря на то что основным заказчиком было NASA, на экспорт было отправлено совсем немного устройств. Те, что были найдены в Кингстонском университете, скорее всего, были частью неудачной попытки выйти на британский рынок в конце 1970-х годов.

На аукционе представлены три исторических экземпляра: оригинальный Q1 со встроенным принтером, Q1 Lite (1976) и специальный принтер для этой модели. Однако, поскольку они не были проверены, они продаются «как есть».