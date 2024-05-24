Google добавила возможность скрыть IP-адрес в новой версии Chrome

Google представила новую функцию в браузере Chrome, позволяющую скрывать IP-адрес пользователя для повышения безопасности в интернете.

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Эта опция появилась в феврале в версии браузера Chrome Canary и теперь доступна широкой аудитории.

Функция скрытия IP-адреса находится в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Защита от отслеживания».

Недавно Google обновила описание этой функции. Теперь, если Chrome заподозрит, что сайт может отслеживать пользователя, часть его трафика будет отправляться через серверы конфиденциальности.

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Ранее описание функции гласило, что после входа пользователя в Chrome, опция позволяет ограничить отслеживание подозрительными трекерами, отправляя некоторые запросы через специальные серверы при загрузке страницы.

Таким образом, после активации опции «Скрыть IP-адрес» браузер будет использовать мощи Google по сокрытию IP только в тех случаях, когда есть подозрение на отслеживание пользовательской активности со стороны сайта.