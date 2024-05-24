Бренд зарядных устройств Baseus официально пришел в Россию

Китайский бренд Baseus, известный своими зарядными устройствами, наушниками и аккумуляторами, официально объявил о начале продаж в России.

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Ранее продукция была доступна только через международные маркетплейсы, но теперь компания планирует расширить личное присутствие в стране.

Baseus создаст официальные каналы продаж, откроет магазины на популярных маркетплейсах и будет сотрудничать с крупными розничными сетями.

В ассортименте Baseus более 20 линеек девайсов, включая зарядные устройства, аудиоаксессуары и автомобильные принадлежности.

Моника Дуань, генеральный директор Baseus в Европе, отметила, что Россия является ключевым рынком для компании. Baseus уже занял лидирующие позиции по продажам через AliExpress и теперь планирует развивать официальные каналы.