Бренд зарядных устройств Baseus официально пришел в Россию

Бренд зарядных устройств, наушников и аккумуляторов Baseus официально пришёл в РФ
Китайский бренд Baseus, известный своими зарядными устройствами, наушниками и аккумуляторами, официально объявил о начале продаж в России.
Ранее продукция была доступна только через международные маркетплейсы, но теперь компания планирует расширить личное присутствие в стране.
Baseus создаст официальные каналы продаж, откроет магазины на популярных маркетплейсах и будет сотрудничать с крупными розничными сетями.
В ассортименте Baseus более 20 линеек девайсов, включая зарядные устройства, аудиоаксессуары и автомобильные принадлежности.
Моника Дуань, генеральный директор Baseus в Европе, отметила, что Россия является ключевым рынком для компании. Baseus уже занял лидирующие позиции по продажам через AliExpress и теперь планирует развивать официальные каналы.