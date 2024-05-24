США ограничат экспорт ИИ-технологий в Китай

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США выступает против возможного использования американских технологий искусственного интеллекта Китаем. Подавляющим большинством голосов они проголосовали за принятие законопроекта, который даст администрации президента США больше возможностей для ограничения экспорта ИИ.

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Законопроект, поддержанный как республиканцами, так и демократами, наделит Министерство торговли полномочиями по ограничению экспорта ИИ и предотвращению сотрудничества США с проектами, которые считаются «угрожающими национальной безопасности».

«Наши ведущие компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, могут непреднамеренно подстегнуть технологический подъем Китая, расширив его военные и злонамеренные амбиции», — считает председатель комитета Майкл Маккол. «Этот закон направлен на защиту чувствительных технологий и предотвращение их попадания в чужие руки».

Это событие отражает более широкую стратегию США по противодействию китайским достижениям в области ИИ. Вашингтон опасается, что Китай использует ИИ для вмешательства в выборы, разработки биооружия и кибератак.