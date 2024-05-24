Мастера ремонта обвинили Samsung в слишком высоких ценах на запчасти

Компания iFixit прекращает сотрудничество с Samsung после двухлетнего партнерства, направленного на упрощение ремонта смартфонов. Об этом говорится на сайте iFixit.

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Генеральный директор и соучредитель iFixit Кайл Винс заявил, что действующий контракт не будет продлен, так как Samsung, по его мнению, не заинтересована в ремонте гаджетов пользователей.

«Пытаясь построить эту экосистему, мы постоянно сталкивались с препятствиями, которые заставляли нас сомневаться в стремлении Samsung сделать ремонт более доступным. Мы не могли доставлять запчасти в местные мастерские по ценам и в количествах, которые имели бы смысл для бизнеса. Цены на запчасти были настолько высокими, что многие пользователи предпочли купить новые устройства, а не ремонтировать старые», — заявил Винс.

Несмотря на прекращение официального сотрудничества, iFixit продолжит ремонтировать устройства Samsung так же, как и гаджеты Apple. Так, в iFixit и дальше будут предоставлять запчасти для корейских устройств и инструкции по ремонту, однако компания не сможет получать официальную документацию от Samsung.

Винс отметил, что Samsung могла продавать аккумуляторы вместе с экранами, что приводило к неоправданно высоким расходам для клиентов, нуждающихся только в замене батареи. Кроме того, по условиям контракта iFixit не могла продавать одному клиенту более семи запчастей в квартал. Начиная с 17 июня эти ограничения будут сняты в связи с прекращением действия договора.