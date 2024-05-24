Дайверы нашли в Ладожском озере у Валаама старый адмиралтейский якорь

У Валаамского архипелага дайверы нашли на дне Ладожского озера старый адмиралтейский якорь. Его вместе с цепью подняли на поверхность.

© Центр подводных исследований 1XPEDITION

Об этом сообщает Центр подводных исследований 1XPEDITION. Этот центр вместе с дайверами клуба "ДИВО", инженерной компанией "Морская геодезия", сотрудниками центра подводного наследия Института археологии РАН и съемочной группой ОкеанHD проводят здесь экспедицию. Они пытаются отыскать ценности Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, затонувшие колокола Никольского скита, которые были утеряны во время эвакуации в период Советско-финской войны.

Для поиска используют современное оборудование. Адмиралтейский якорь - первая находка. Как отмечают члены экспедиции, если с якоря уберут слои коррозии и наростов, то очень вероятно, что можно будет обнаружить одно или два клейма на веретене и понять, в какой мастерской его делали.

Исследователи планируют установить национальную принадлежность судна, которому принадлежал якорь.