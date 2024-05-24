В Таиланде нашли древнюю скульптуру матери Будды

Трое мужчин из Таиланда пошли в лес за грибами и нашли там каменную скульптуру, которая оказалась древним изваянием матери Будды VI века. Об этом пишет тайская газета Nation.

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По данным журналистов, находка была сделана на горе Кхао Крачиао в районе Нон Дин Даенг провинции Бури Рам. Один из местных жителей Прамул Конгкраток рассказал, что он уже долго живет в этих краях, однако не знал, что в лесу можно найти подобное. Мужчина назвал такую находку благословением.

По данным издания, статуя матери Будды могла быть создана во время расцвета королевства Дваравати, которое располагалось недалеко от границы с Камбоджей.

Однако профессор истории искусств факультета археологии Университета Силпакорн Чедха Тингсанчали в беседе с изданием сказала, что находка может быть датирована куда более поздним сроком. В частности, ученый предположила, что автор изваяния мог подражать древнему искусству.

Ожидается, что местный департамент изящных искусств отправит на место команду специалистов, которые должны будут установить точное происхождение скульптуры, заключили журналисты.