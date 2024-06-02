Новый GPT-4o: чем обновленный чат-бот OpenAI отличается от предыдущих?

ChatGPT не сдает позиции лучшего ИИ-помощника, и бесплатная модель GPT-4o — сильная заявка на абсолютное лидерство на рынке. Портал makeuseof.com рассказал, чем новинка отличается от предыдущих версий.

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GPT-4o — новейшая ИИ-модель от OpenAI, выпущенная в начале мая 2024. Пока что она будет сосуществовать с предыдущей версией, GPT-4 Turbo, и привнесет много нововведений. На данный момент GPT-4o доступен платным подписчикам сервиса, но позднее им смогут бесплатно пользоваться все желающие.

В отличие от своих предшественников, GPT-4o — полностью многомодальный ИИ. На официальной презентации он поддерживал беседу с ведущими, быстро переключался на другие взаимодействия и показывал «характер» — новинка вполне может стать идеальным виртуальным помощником.

GPT-4o поддерживает данные разных видов, в том числе сочетания звука, текста, изображений и видео. Он также может выдавать результаты в разных форматах, но пока без видео: скорее всего, эта функция появится после релиза платформы Sora. Если говорить о производительности, то, по словам OpenAI, GPT-4o опережает все предыдущие версии и проекты конкурентов, включая Glaude 3 Opus, Gemini Pro 1.5 и Ultra 1.0.

Отдельно стоит пояснить разговорные способности GPT-4o — в этом плане ИИ действительно совсем не похож на предшественников. Он способен поддерживать органичный диалог, не ломается, если человек перебивает его, и позволяет менять темы беседы практически без задержек. А способность быстро поддерживать разговор открывает новые способы взаимодействия: в режиме голосовой связи GPT-4o работает почти идеально. Более того, он способен выражать эмоции и специфические стили, что раньше было невозможно.

GPT-4o также «прокачал» свой навык программирования и интерпретации кода. Теперь искать ошибки в программах можно просто при помощи голоса, но реальная польза инструмента станет ясна, когда ИИ попадет в руки профессиональных разработчиков.