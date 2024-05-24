Аппарат NASA Psyche перешел в режим крейсерского полета

Космический аппарат NASA Psyche официально перешел в режим «полного крейсерского полета», используя свои инновационные электрические двигатели Холла, для движения в сторону уникального астероида, богатого металлами. Запущенный в октябре 2023 года, «Психея» будет выполнять миссию по раскрытию тайн этого небесного тела и достигнет своей цели к 2029 году.

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Эти электрические двигатели — «чудо инженерной мысли». В отличие от традиционных ракет, в них нет движущихся частей. Вместо этого они создают тягу за счет электрического заряда и выброса газа ксенона, что приводит к мягкому, но стабильному ускорению. Эта технология, хотя и не совсем новая (она была разработана еще в 1960-х годах), обладает значительными преимуществами.

Ионные движители невероятно экономичны, что позволяет «Психее» иметь меньший топливный бак и нести больше научных инструментов. Они также известны своей долговечностью из-за отсутствия движущихся частей.

Кроме того, не стоит забывать о «факторе крутизны» — электрические движители излучают слабое голубое свечение, добавляя космическому кораблю футуристичный вид.