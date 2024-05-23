Масштабный сбой у Microsoft нарушил работу популярных сервисов

Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с работой поисковой системы Microsoft Bing Search и чат-бота с искусственным интеллектом на базе GPT-4 Copilot. Об этом пишет издание Daily Mail. Согласно данным с сервиса Downdetector.com, первые сбои были зафиксированы несколько часов назад.

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Некоторым пользователям, пытающимся посетить Bing.com, демонстрируется ошибка или серая веб-страница в панели поиска, в то время как другим выдается сообщение о том, что «Bing недоступен, но все должно вернуться к нормальному режиму работы очень скоро».

Кроме того, сообщается о сбоях в работе поисковика DuckDuckGo. Согласно данным Downdetector, тысячи пользователей из различных стран сообщили о проблемах с этим сервисом.

На данный момент Microsoft не разъяснила причины перебоев в работе своих сервисов, и неизвестно, когда они будут восстановлены.

Microsoft - это американская транснациональная технологическая компания со штаб-квартирой в Редмонде, штат Вашингтон. Самыми известными программными продуктами Microsoft являются линейка операционных систем Windows, набор офисных приложений Microsoft 365 и веб-браузер Edge.