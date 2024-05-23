Борисов: Запад хочет превратить космос в арену боевых действий

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия встревожена стремлением Запада сделать космос ареной боевых действий, и призвал сохранить его свободным от конфликтов.

Об этом пишет ТАСС.

«Особую тревогу вызывает стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий. Необходимо сохранить космос свободным от оружия и конфликтов», — сказал он на встрече глав космических агентств стран — участниц БРИКС в Москве.

Борисов отметил, что космос нужно использовать для развития и роста благосостояния человечества.

22 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал «информационными вбросами» сообщения Пентагона о том, что Россия якобы вывела на орбиту Земли аппарат, который способен нести противоспутниковое оружие.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия якобы выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты.