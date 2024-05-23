На Урале создали препарат для лечения устойчивого к антибиотикам туберкулеза

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) получили молекулу, которая может стать действующим веществом нового лекарства от туберкулеза. Как сообщает газета «Известия», соединения относятся к классу триазолопиримидинов и показали свою эффективность в подавлении роста бактерий.

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Сейчас наиболее популярными препаратами для лечения туберкулеза являются «Изониазид» и «Рифампицин». Однако их эффективность падает, поскольку болезнетворные микроорганизмы адаптируются и вырабатывают резистентность к средствам. В результате врачам приходится повышать дозировку, что ведет к увеличению нагрузки на организм пациента. Решить проблему можно созданием нового лекарства, к которым инфекция еще не готова.

Новое соединение отдаленным образом напоминает «Изониазид». Вместе с тем сама молекула относится к другому классу веществ, что повышает эффективность против резистентных бактерий.

«Получается, что лекарство, с одной стороны, состоит из фрагмента антитуберкулезного препарата, а с другой, сама молекула относится к азопуринам, которые традиционно входят в состав антибактериальных средств разнообразного строения и априори обладают биологической активностью», — рассказал главный научный сотрудник лаборатории УрФУ Григорий Зырянов.

Отмечается, что кроме борьбы с самим туберкулезом, полученное учеными вещество также показывает эффективность в лечении сопутствующих инфекций у пациентов, зараженных микобактерией.