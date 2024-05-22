Три сильные вспышки произошли на Солнце

Ученые зарегистрировали 22 мая на Солнце три сильные вспышки, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

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"22 мая в 17:05 мск в рентгеновском диапазоне была зафиксирована вспышка класса M1.2 продолжительностью 31 минуту, в 07:04 мск зарегистрирована вспышка M2.3 продолжительностью 44 минуты, и в 06:13 мск на Солнце была вспышка M1.5 продолжительностью 21 минуту", - сообщили в ИПГ.

После серии сильнейших вспышек на звезде в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.

Земля спаслась от «монструозной» вспышки на Солнце

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.