В России представили единственный планшет с поддержкой четырех разных ОС

Российский производитель электроники Fplus на конференции ЦИПР-2024 представил обновленный планшет T1100-RUS под управлением отечественной мобильной операционной системы «РЕД ОС М». Новинка также совместима с еще тремя разными ОС, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

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«РЕД ОС М» — отечественная мобильная операционная система, которая объединяет в себе режимы мобильного устройства и настольного компьютера. Она предоставляет многопользовательскую и многозадачную среду для выполнения прикладного ПО. Отечественная операционная система предоставляет доступ к российскому магазину RuStore для загрузки приложений.

Отмечается, что на Fplus T1100-RUS уже портировано три операционных систем из единого реестра российского ПО при Минцифры: «РЕД ОС М», «Аврора» и «РОСА Мобайл». Кроме того, планшет поддерживает и AOSP — полноценную версию Android с открытым исходным кодом без сервисов Google.

Планшет Fplus T1100-RUS оснащается 11-дюймовым дисплеем, аккумулятором емкостью 8000 мАч, неназванным восьмиядерным процессором, 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Для устройства также предусмотрен чехол-клавиатура, превращающий планшет в полноценную замену ноутбуку. Отмечается, что Fplus T1100-RUS включен в реестр Минпромторга и им пользуются в корпоративном и государственном секторе.