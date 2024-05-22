В Windows появится буфер обмена с ИИ

Инженеры компании Microsoft интегрировали искусственный интеллект (ИИ) в буфер обмена. На это обратило внимание издание The Verge.

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Функция Advanced Paste позволит копировать и вставлять в документ измененные фрагменты текста. Так, пользователь может вставить фрагмент без изменения, очистить форматирование, добавить его в формате JSON или с разметкой. Опция работает при поддержке технологий OpenAI, при использовании некоторых возможностей Advanced Paste может потребоваться платная подписка на чат-бот ChatGPT.

ИИ также позволит обобщить, перевести или стилизовать вставляемый в документ текст. В качестве примера в Microsoft привели фрагмент текста, стилизованный так, как если бы его написал драматург Уильям Шекспир или писатель Марк Твен.

В Microsoft уточнили, что ИИ может делать ошибки. Также для получения более качественного результата ему может потребоваться больше информации. Функция PowerToys будет активироваться сочетанием клавиш Windows, Shift и V.

В начале мая корпорация Microsoft изменила правила вставки текста и изображений в документ Word. Новая функция позволит вставлять текст или изображения с применением форматирования, которое используется в документе.