Apple специально отключила несколько гигабайт оперативной памяти в iPad

Базовая версия iPad Pro M4 фактически имеет 12 ГБ оперативной памяти вместо заявленных 8 ГБ. Компания Apple специально отключает «лишнюю» память, сообщает портал Tom's Hardware.

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О необычной находке стало известно из видео с разборкой устройства. Так, эксперты обратили внимание на маркировку чипов оперативной памяти, где вместо заявленных 8 ГБ для базовой версии обнаружили две распаянные микросхемы Micron по 48 Гбит каждый (по 6 ГБ). Таким образом, базовые версии iPad Pro обладают 12 ГБ оперативной памяти. Причем в более дорогих моделях iPad Pro с 16 ГБ ОЗУ таких проблем нет — заявленный объем памяти сходится с фактическим.

Почему Apple в новом планшете для нужд пользователей выделено меньше фактически имеющейся памяти, неизвестно. Предполагается, что компания изначально планировала наделить младшие модели 12 ГБ ОЗУ, но затем решила, что разница между младшими и старшими версиями в таком случае будет незначительной. Также не исключается то, что у Micron просто не хватило чипов по 4 ГБ. Тем не менее разблокировать скрытый от пользователей объем памяти, судя по всему, невозможно.