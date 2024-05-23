В новом iPad Pro нашли «таинственное» отверстие вместо второй камеры

Прошлое поколение iPad Pro оснащалось двойной камерой, тогда как современный планшет с чипом Apple M4 получил всего одну камеру. При этом в новом iPad Pro имеется два отверстия под датчики, сообщает портал 9to5Mac.

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В iPad Pro M2 было две камеры — основная с разрешением 12 Мп и 10-мегапиксельная ультраширокоугольная, а также LiDAR, светодиодная вспышка и микрофон. В новых моделях iPad Pro M4 в блоке камеры разместили основной датчик на 12 Мп, LiDAR, микрофон, вспышку и еще один сенсор на месте ультраширокоугольной камеры, который представляет собой датчик внешней освещенности.

Аналогичный датчик имеется в других версиях iPad. Он установлен на фронтальной панели и используется для управления автояркостью экрана и режима True Tone. Вероятно, Apple добавила этот сенсор на заднюю панель, чтобы улучшить работу камеры.

Еще во время презентации в Apple отметили, что новый iPad Pro оснащен «адаптивной» вспышкой True Tone, определяет условия окружающей освещенности, чтобы улучшить фото документов, удаляя тени со снимка, в том числе с помощью ИИ. Эксперты считают, что именно для этого и нужен датчик в «таинственном» отверстии, на месте которого ранее была ультраширокоугольная камера.