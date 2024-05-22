SpaceX осуществила первый видеозвонок через Starlink

Компания американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска SpaceX совершила первый видеозвонок через спутники Starlink. Об этом компания сообщила в социальной сети X.

SpaceX также опубликовала видеозапись прошедшего звонка. На ней можно увидеть, что видеозвонок произошел на обычных смартфонах с технологией Direct to Cell. При этом качество видео оставляет желать лучшего — основная цель технологии заключается в том, чтобы обеспечить интернет-соединение в удаленных и «мертвых» зонах, где нет других способов связи.

«Первый видеозвонок завершен через спутники Starlink и Direct to Cell с немодифицированных мобильных телефонов!», — написали в компании SpaceX.

В SpaceX также уточнили, что сервис Starlink планируется запустить до конца 2024 года. На данный момент предполагается, что он будет доступен только для клиентов американского мобильного оператора T-Mobile. Запуск технологии позволит «подключить» к интернету даже самые отдаленные районы, в которых нет привычных сотовых вышек.

Ранее Илон Маск рассказал о готовности прототипа Starship к четвертому полёту.