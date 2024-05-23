В iPhone появится смайлик с мешками под глазами и еще шесть новых эмодзи

Консорциум Unicode внес семь новых эмодзи в свой каталог, и они уже доступны в бета-версии Unicode 16. Эти смайлики могут появиться и в iPhone, сообщает портал MacRumors.

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Среди тестируемых эмодзи значатся: уставший смайлик с мешками под глазами, отпечаток пальца, дерево без листьев, корнеплод, арфа, лопата, брызги. Как отмечает MacRumors, Apple регулярно обновляет свой каталог эмодзи в iPhone на основе обновлений в каталоге Unicode, поэтому новые смайлики могут появиться уже в ближайшем будущем и в iOS.

Открытое тестирование Unicode продлится до 2 июня, после чего производители смартфонов смогут использовать новые эмодзи в своих устройствах. Предполагается, что владельцам iPhone они будут доступны только в конце 2024 года или даже в начале 2025 года.

В последний раз Apple обновляла каталог эмодзи в марте 2024 года — с выходом обновления iOS 17.4. Тогда на iPhone и других гаджетах компании появились лайм, съедобный коричневый гриб, феникс, разорванная цепь и два смайлика, покачивающих головой: вверх и вниз, а также влево и вправо.