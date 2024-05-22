Изучен близлежащий к Земле коричневый карлик

Астрономы Северо-Западного университета и других учреждений изучили близлежащий коричневый карлик HD 33632 Ab с помощью телескопа Keck II на Гавайях. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

© Unsplash

Коричневые карлики представляют собой объекты, которые по массе (от 13 до 80 масс Юпитера) занимают промежуточное положение между планетами и звездами. HD 33632 Ab с предполагаемой массой 46 Юпитеров находится на расстоянии 86 световых лет от Земли и является компаньоном звезды солнечного типа HD 33632 A. Возраст объекта оценивается в 1-2,5 миллиарда лет.

Команда исследователей провела спектроскопию высокого разрешения с использованием прибора Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), чтобы измерить радиальные и проекционные скорости вращения карлика, а также определить наличие угарного газа и водяного пара в его атмосфере.

Результаты показали, что HD 33632 Ab имеет массу около 37 масс Юпитера и находится на расстоянии 18 астрономических единиц от своей звезды. Орбитальный период коричневого карлика составляет примерно 74 года, а эксцентриситет орбиты равен 0,25. Расстояние до HD 33632 A достигает примерно 18 астрономических единиц.

На основании спектров астрономы выявили в атмосфере коричневого карлика угарный газ и водяной пар. Следов метана они не обнаружили, что могло быть связано с несколькими факторами, в том числе с быстрым вращением карлика или относительно низким отношением сигнал/шум полученных спектров. Металличность объекта соответствует свойствам звезды, поэтому предполагается, что карлик образовался из пылевого диска путем гравитационного коллапса или через механизм гравитационной неустойчивости.