Приложения из Rustore адаптируют для отечественной ОС "Аврора"

Компании Rustore и "Авроид" договорились о совместной работе по запуску Android-приложения из Rustore для отечественной операционной системы "Аврора", сообщили в пресс-службе Rustore.

"Rustore и "Авроид" будут вместе работать над решениями для запуска Android-приложения на отечественной операционной системе "Аврора". Компании договорились совместно развивать программную инфраструктуру и прорабатывать безопасность приложений. Соглашение об этом стороны заключили на полях IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)", - говорится в сообщении.

"Авроид платформа" позволяет использовать привычные Android-приложения на устройствах под управлением защищенной ОС "Аврора". Rustore, разработанный компанией VK, станет официальным источником этих приложений. В настоящее время Rustore дает гарантированный доступ к более чем 40 тыс. сервисов и мобильных игр. Контейнер в составе программно-аппаратного комплекса с возможностью использования магазина приложений с июня 2024 года смогут приобрести корпоративные пользователи. ПО войдет в состав программно-аппаратного комплекса на базе устройств Fplus с мобильной ОС "Аврора". В дальнейшем доступ к продуктам смогут получить и частные пользователи.

"Совместная работа российских компаний - стратегия, которая обеспечивает развитие качественных продуктов на нашем рынке. Мы продолжаем следовать этому принципу и создаем решения, которые обеспечат пользователям доступ к нужным сервисам вне зависимости от того, какое устройство они приобретают. Поддержка российских операционных систем - один из таких шагов", - отметил руководитель Rustore Дмитрий Панкрушев.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде 21-24 мая. ТАСС является генеральным информационным агентством мероприятия.