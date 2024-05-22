Qualcomm выпустила мини-ПК на базе Snapdragon X Elite

Компания Qualcomm представила первый настольный компьютер с чипсетом Snapdragon X Elite – Snapdragon Dev Kit. По сути, новый мини-ПК является преемником Windows Dev Kit 2023, базирующегося на Snapdragon 8cx Gen 3.

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Особенности

Snapdragon Dev Kit внешне похож на Windows Dev Kit 2023, но внутри новый комплект для разработки оснащён гораздо более мощным 12-ядерным 64-битным процессором Snapdragon X Elite с тактовой частотой 4,3 ГГц.

Объём оперативной памяти LPDDR5x составляет 32 ГБ. Также имеется твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 512 ГБ. Как отмечает производитель, ПК обладает достаточной производительностью для одновременного подключения сразу трёх мониторов с разрешением 4K.

Snapdragon Dev Kit включает в себя следующие порты:

1x разъем 3,5 мм;

1x HDMI;

1x RJ45 Ethernet;

2 порта USB 3.2 А;

3 порта USB C (USB 4).

© MobiDevices

Кроме того, комплект разработчика Snapdragon включает модем Qualcomm FastConnect 7800, который обеспечивает подключение Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7. Устройство поставляется с предустановленной Windows 11. В комплекте идёт блок питания мощностью 180 Вт.

Сроки выхода и цена

На данный момент Qualcomm принимает предварительные заказы на Snapdragon Dev Kit. В продаже мини-ПК появится с 18 июня этого года. Стоимость новинки составляет $899.