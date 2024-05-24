Эксперт оценил потенциал Apple в сфере ИИ

«Apple — это скрытая игра с ИИ, поскольку ее оборудование станет ключевым центром для приложений ИИ, и как только они выйдут на рынок, то заменят потребителям любые гаджеты — от телефонов до ноутбуков, по словам известного инвестора и ветерана Уолл-стрит Стива Эйсмана, пишет Business Insider.

Если состоится потенциальное партнерство с Google в ближайшие недели, то акции Apple получат новый катализатор роста.

По мнению инвестора, пока все сосредоточены на чипах или на облачном сервисе, в конце концов появятся приложения с ИИ, которые потребитель сможет использовать, он захочет использовать его на своем телефоне.

В целом аналитики оптимистично настроены в отношении ИИ, особенно это касается производителей полупроводниковых чипов, таких как Nvidia и AMD, и вложение средств в их акции в настоящее время является самым простым способом выиграть за счет технологической тенденции.

Но в более отдаленной перспективе именно Apple станет ключевым центром программного обеспечения на основе ИИ, что несет в себе огромный потенциал роста ее продуктов: новых телефонов, iPad и ноутбуков. И поэтому, когда все эти приложения с ИИ появятся, крупнейшим бенефициаром станет Apple, потому что компания обновит буквально все, что продает.