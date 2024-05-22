Sony представила телевизоры Bravia 2 с моделями для геймеров

Компания Sony представила Bravia 2 — новую линейку собственных телевизоров. Устройства поступят в продажу в Индии уже 24 мая по цене 96000 индийских рупий (около 105 тысяч рублей) за флагманскую версию размером 65 дюймов. Остальные цены станут известны позже.

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Всего в новую линейку входят четыре 4К-модели с матрицей LED: 43-дюймовая и 50-дюймовая S20, а также 55-дюймовая и 65-дюймовая S25. Последние версии предназначены для геймеров — с низкой задержкой ввода и поддержкой формата HDR.

Вся линейка Bravia 2 работает на базе процессора X1, который «улучшает качество изображения, делает цвета более яркими и повышает чёткость картинки», и оболочки Google TV. Телевизоры оснащены 20-ваттными динамиками с поддержкой Dolby Audio и Google-ассистента.