Apple обжалует штраф в 1,8 млрд евро по жалобе Spotify

Apple намерена обжаловать штраф одного из европейских регуляторов в размере 1,8 млрд евро, наложенного на компанию в результате иска стримингового сервиса Spotify. Претензии Spotify к Apple заключаются в том, что вендор занимает доминирующее положение, и у конкурентов не получается вести в App Store бизнес на равных.

В свою очередь, Apple подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге для обжалования решения европейского регулятора. Существо иска неизвестно, однако Apple сообщила, что будет всячески отстаивать свою позицию.

При этом известны и сомнения Apple в прозрачности принятых в ЕС решений. Отмечается, что компания выдвинула претензии регулятору в связи с отсутствием вменяемых доказательств «зловредности» своей продуктовой и в целом коммерческой политики. Также юристы Apple отметили, что регулятор почему-то «не заметил», по сути, доминирования Spotify в сфере стриминга.