Минцифры начало тестирование генеративного ИИ на "Госуслугах"

Министерство цифрового развития уже тестирует генеративный ИИ в цифровом помощнике портала "Госуслуги" - роботе "Максе", сообщил ТАСС замглавы министерства Олег Качанов в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

"Да, конечно [тестируем]. <...> Генеративные нейросети сети планируется использовать в роботе "Максе". Это понятное для нас направление, мы уже идем по пути тестирования, отрабатываем разные варианты", - сказал Качанов.

Называть нейросети, служащие базой для тестов, он не стал. Пока ни на каком конкретном варианте для "Макса" Минцифры не остановилось. Но все это, по словам Качанова, уже можно назвать тестированием.