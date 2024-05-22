В Китае реконструировали череп древнего «человека-дракона»

Ученые раскрыли происхождение таинственного древнего черепа, найденного в китайской провинции Хубэй. Он принадлежал человекообразному существу, жившему 940 тысяч – 1,1 млн лет назад лет назад.

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Череп обнаружили в 2022 году. Он озадачил археологов странной формой и особенностями строения, поэтому его долгое время не могли идентифицировать.

Авторы новой научной работы создали полную 3D-модель черепа и пришли к выводу, что гоминид был гибридом Homo sapiens и давно исчезнувшего вида Homo longi, также известного как «человек-дракон». Его лицевые кости и размер мозга соответствовали параметрам анатомически современных людей. Но при этом он обладал большими квадратными глазницами, толстыми надбровными дугами и крупными зубами, что более типично для Homo longi.

Ученые заключили, что «юньсянский человек» мог быть частью давно исчезнувшей родственной линии человека. Он оказался «хронологически и морфологически» близок к к последнему общему предку линий H. sapiens и человека-дракона, сообщает bioRxiv.

Человек-дракон, или Homo longi, наиболее известен по черепу возрастом 146 тысяч лет, найденному в китайской провинции Хэйлунцзян (в переводе – «река черного дракона»). Его точное место в генеалогическом древе Homo остается неопределенным, хотя многие исследователи считают, что он находился в близком родстве с денисовцами.

Ранее сообщалось, что в Кении обнаружили останки первых людей. Их возраст оценили в 1,86 млн лет.