Ученые предположили, что зарождение жизни могло начаться не на Земле

Появление жизни на Земле началось до того, как образовалась сама планета, пишет LIFE.ru со ссылкой на немецких ученых. Уточняется, что процесс возникновения жизни начался на этапе протопланетного диска, в котором только должна была появиться планета.

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По данным издания, может быть, жизнь начала зарождаться даже раньше, на этапе облака межзвездного вещества. Дело в том, что ученые стали находить в таких облаках сложные молекулы, о которых раньше и не догадывались. Например, этанол, изопропанол и метанол — это органические молекулы, которые содержат много атомов углерода. Если их сложить друг с другом, можно получить аминокислоты, а из них — пептиды. В итоге можно построить сложную молекулу ДНК, которая состоит из миллиардов молекул атомов.

Ученые пришли к выводу, что такая сборка ДНК, то есть зарождение жизни, могла начаться не на Земле. Планета могла получить многие «составляющие» жизни уже в готовом виде. Кроме того, недавно специалисты установили, что в зарождении жизни на планете важную роль могли сыграть белки, у которых именно внеземное происхождение.

Ранее ученые мировой научной общественности обучили нейросеть распознавать астероиды и с помощью нее обнаружили 1031 неизвестный объект. Специалисты по собственной инициативе решили обработать 37 тысяч снимков телескопа Hubble, сделанных за 19 лет.