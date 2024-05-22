Скорость таяния ледника Судного дня превысила оценки ученых

Ледник Судного дня в Антарктиде тает значительно быстрее, чем можно было ожидать. Это может повлечь за собой глобальные последствия.

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Ледник Туйэтса расположен в Западной Антарктиде. Он получил свое название из-за своей способности значительно повышать уровень моря. С 1980-х годов ледник потерял сотни миллиардов тонн льда. Если он полностью разрушится, уровень Мирового океана возрастет на три метра.

Исследователи из Калифорнийского университета (США) провели радиолокационные измерения, чтобы точно определить скорость таяния ледника. Они установили, что к его основанию под большим давлением поступает теплая вода.

Нагретые потоки во время приливов проникают вглубь ледника на многие километры. Они провоцируют таяние и выделение пресной воды, которую при отливе уносит в океан. Поверхность ледника регулярно поднимается и опускается на несколько сантиметров по мере того, как теплые воды проникают внутрь и выходят из него.

Ученые заявили, что эти процессы могут привести к дальнейшему разрушению ледника и повышению уровня моря. По их прогнозу, ледник Судного дня будет отступать на 3 км в год. Уже сейчас его называют самой нестабильной точкой Антарктиды. Но пока неизвестно, когда ситуация станет необратимой.

Ранее ученые раскрыли причины появления гигантской полыньи в Антарктиде. Ее впервые заметили в 1970-х годах.