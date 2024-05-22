Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным в 2028 году

Через несколько лет предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

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Шадаев выступил в кулуарах конференции ЦИПР-2024. Он уточнил, что спутниковую группировку запустят, вероятно, в 2028 году.

Шадаев ранее анонсировал запуск в 2026 году первой группировки космических спутников связи РФ для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети. Предполагается, что до 2030 года будут запущены 737 низкоорбитальных спутников связи.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский предупредил об опасности Wi-Fi в кафе, магазинах и ТЦ. Он пояснил, что компании и провайдеры, оказывающие эти услуги в общественных местах, не уделяют должного внимания безопасности шифрования.