Сбер представил новое поколение умной ТВ-приставки

Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox на ежегодной конференции ЦИПР-2024, сообщает пресс-служба банка.

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Новая ТВ-приставка будет иметь полупрозрачный корпус, а саму приставку можно будет прикрепить на телевизор с помощью велкро-липучки.

Также в новой приставке появится функция «Найти пульт».

«SberBox 2 получилась не просто стильной, но и суперудобной и производительной. При этом устройство отличается доступной ценой», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Новую приставку можно будет подключить к интернету с помощью LAN-кабеля, а современный чип Amlogic S905Y4 позволит поддерживать разрешение 4К и технологию HDR.

«ТВ-приставка стала по-настоящему народной и не теряет своей популярности, постоянно наращивает аудиторию, которая уже достигла 1,5 млн пользователей», — отметил CEO SberDevices Денис Филиппов.

Также в новой приставке установлена платформа «Салют ТВ» и сквозной поиск, который позволит искать фильмы не только в онлайн-кинотеатрах и ТВ-каналах, но и по приложению «VK Видео».