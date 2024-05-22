В Google Chrome устранили баг пустых страниц при переключении вкладок

Google устранила в Chrome неприятный баг, из-за которого браузер мог отображать пустые страницы при переключении между открытии вкладками. Сам фикс реализован на серверной стороне.

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Недавно на площадке Reddit появился ряд жалоб на некорректную загрузку веб-сайтов в Chrome. Некоторые пользователи также жаловались на чрезмерное потребление ресурсов.

«Мы в курсе проблемы, из-за которой Chrome может не отображать контент веб-страниц при переключении между открытыми вкладками», — писала на тот момент техподдержка. «В настоящее время изучаем сообщения о баге и пытаемся выявить причину такого поведения браузера».

К счастью, команде разработчиков удалось найти корень проблемы и выпустить фикс на стороне сервера. По словам Google, пользователям необязательно предпринимать какие-либо действия — баг должен устраниться автоматически. Тем не менее на всякий случай рекомендуется перезапустить Chrome.

Напомним, в этом месяце Google устранила сразу три уязвимости нулевого дня всего за одну неделю.