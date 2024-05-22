Google дала доступ к ИИ-фишкам Pixel 8 Pro всем желающим

Google расширяет доступ к инструментам для редактирования фотографий, включая Magic Editor, для более широкой аудитории.

Теперь пользователи Google Фото могут воспользоваться инструментами на базе ИИ, такими как Magic Editor, Magic Eraser и Unblur, без подписки на Google One.

Magic Editor, представленный с Pixel 8 и 8 Pro, позволяет изменять фотографии, перемещая, изменяя размер или удаляя элементы, а также применять различные стили и эффекты.

Инструмент предлагает пресеты, такие как Sky и Golden hour, для творческих опций. Google расширяет доступ к этим инструментам для всех пользователей Android и iOS, но с ограничениями.

Можно сохранить до 10 отредактированных фотографий в месяц с помощью Magic Editor. Для большего лимита потребуется план Google One Premium (от 2 ТБ) или смартфон Pixel.

Отметим, что убирая требование подписки, Google даёт пользователям возможность улучшать свои фотографии и видео с лёгкостью, независимо от их технической экспертизы или статуса подписки.