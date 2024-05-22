Протестирована автономность iPad Pro M4 11"

Редакция GSMArena провела тестирование нового iPad Pro с 11-дюймовым экраном и чипсетом M4. Планшет оснащен батареей емкостью 8340 мАч.

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При активной нагрузке устройство работало в среднем 12 часов и 37 минут. В режиме разговора планшет продержался 37 часов и 2 минуты, при просмотре видео — 15 часов и 43 минуты, при серфинге в интернете — 9 часов и 53 минуты, а при играх — 8 часов и 12 минут.

Сравнение с конкурентами показало, что Samsung Galaxy Tab S9 Ultra с батареей на 11 200 мАч работает всего 11 часов и 3 минуты. Xiaomi Pad 6 с батареей 8840 мАч продержался 9 часов и 39 минут, Honor Pad 9 (8300 мАч) — 9 часов и 18 минут, а Huawei MatePad Pro 13.2 (10 100 мАч) — 8 часов и 15 минут.

Однако Redmi Pad SE и Honor Pad X9 работают дольше: 13 часов и 56 минут и 13 часов и 17 минут соответственно. Новый iPad Pro демонстрирует отличную автономность, опережая большинство конкурентов.