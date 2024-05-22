Максимальная скорость интернета в поездах «Сапсан» увеличится до 600 Мб/с

Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заявил, что максимально возможная скорость интернета в поездах «Сапсан» может возрасти до 600 Мб/с. Об этом сообщает ТАСС.

Чаркин подчеркнул, что качество интернета, предоставляемого в поездах, уже повысилось. Компания уже опробовала в районе Твери Radio Ethernet — новую технологию раздачи интернета и планирует использовать ее на маршруте Москва — Санкт-Петербург. Radio Ethernet способна довести скорость интернета в поездах «Сапсан» до 600 Мб/с.

По словам Чаркина, новыми технологиями, в первую очередь, будут обеспечены наиболее проблемные направления. В дальнейшем будут рассматриваться наиболее важные направления с точки зрения пассажиропотока.