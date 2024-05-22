iPhone 16 Pro получит две новые камеры с разрешением 48 Мп

Предстоящие смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат две 48-мегапиксельные камеры. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера OvO Baby Sauce OvO.

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Согласно источнику, флагманский iPhone 16 Pro Max получит новую основную камеру с разрешением 48 Мп на базе сенсора Sony IMX903. Новая камера будет иметь многоуровневую конструкцию и 14-битный аналого-цифровой преобразователь. Также в ней будет применена цифровая технология регулировки усиления динамического диапазона и контроля шума (DCG). При этом iPhone 16 Pro унаследует датчик от прошлогодней модели — Sony IMX803 на 48 Мп.

Кроме того, инсайдер утверждает, что обе модели iPhone 16 Pro впервые предложат ультраширокоугольную камеру на 48 Мп. Благодаря новому сенсору камера сможет захватывать больше света и выдавать более качественные фотографии при съемке в условиях недостаточной освещенности. На протяжении многих лет смартфоны Apple оснащались ультраширокоугольным модулем на 12 Мп.

Впервые о подобных изменениях в смартфонах iPhone 16 Pro заявлял более авторитетный инсайдер Digital Chat Station. Судя по всему, третья камера — телеобъектив, сохранит разрешение в 12 Мп. По слухам, в 2025 году Apple представит смартфон, в котором все камеры будут представлены сенсорами на 48 Мп, в том числе и фронтальный модуль.

Презентация смартфонов iPhone 16 ожидается в сентябре 2024 года.