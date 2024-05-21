Ученые узнали, как мода на чай спасла жизни тысяч англичан в XVIII веке

Американские ученые из Калифорнийского университета в Боулдере выяснили, что распространение моды на чаепития спасло тысячи жизней в Англии XVIII века. Исследование опубликовано в научном журнале Review of Economics and Statistics (RES).

© Газета.Ru

Как показал анализ демографических данных 300-летней давности, появление чая в Англии существенно снизило смертность от дизентерии, или от кровавого поноса, как эту болезнь называли в те годы.

Выводы специалистов основаны на информации о более чем 400 церковных приходах по всей Англии, собранной в конце 1780-х годов.

Ученые пришли к выводу, что на здоровье англичан положительно сказался не сам напиток, а необходимость кипятить воду для его заваривания. Эта процедура уничтожала бактерии Шигелла и паразитические амебы — двух основных возбудителей инфекции.

Исследователи отметили, что в конце XVIII века в Англии шла промышленная революция, сопровождавшаяся разрастанием городов и увеличением плотности городского населения. В этих условиях качество питьевой воды быстро ухудшалось, а риск эпидемий возрастал.

По удачному для англичан стечению обстоятельств, в те годы в стране чай стал повсеместно доступен, поскольку раньше этот напиток был дорог и считался привилегией высших слоев общества.

По словам ученых, этот исторический пример может быть полезен для современных развивающихся стран, где до сих пор ограничен доступ к чистой воде и сохраняется высокий уровень инфекционных заболеваний.