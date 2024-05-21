Корабль «Прогресс МС-27» заправили

Транспортный корабль снабжения «Прогресс МС-27» заправили топливом и сжатыми газами. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

На Международную космическую станцию (МКС) корабль доставит 2504 килограмма грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, одежду и еду, 754 килограмма топлива, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.

Запуск «Прогресс МС-27» намечен на 30 мая.

В апреле корабль прошел вакуумные испытания.

15 февраля на ракете «Союз-2.1а» к МКС отправился «Прогресс МС-26».