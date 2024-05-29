Какие достижения науки раньше считались невозможными?

История знает много скептиков, но скептицизм никогда не мешал человечеству совершать, казалось бы, невозможное. Портал SlashGear рассказал о важнейших научных достижениях, которые раньше считались всего лишь фантазией.

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Летательные аппараты тяжелее воздуха

Не так давно идея летательных аппаратов, которые могли бы поддерживать человека в воздухе, звучала совершенно абсурдно. Она нарушает фундаментальные законы физики, но на практике затея оказалась не такой невозможной, как думало человечество. 19 сентября 1783 французы братья Монгольфе сшили хлопковый брезент и бумажный шар вместе, привязали его к земле и зажгли под ним огонь, после чего агрегат поднялся в воздух. А через неделю они повторили свой трюк перед королем Луи XVI, чем привлекли внимание Французской академии наук.

Расщепление атома

Некоторые древние мыслители утверждали, что все сущее состоит из четырех фундаментальных элементов: земли, воды, воздуха и огня. Греческий философ Демокрит же возражал, что эти элементы не были базовыми материалами для создания материи — он думал, что даже они состоят из мельчайших частиц. И в начале XIX века британский химик Джон Далтон доказал правоту Демокрита, открыв существование атомов.

Долгое время даже величайшие умы планеты считали, что расщепить атом невозможно, но Вторая мировая показала обратное. 16 июля 1945 состоялось ядерное испытание «Тринити». Физик Энрико Ферми даже принимал ставки на спор, уничтожит ли взрыв первой ядерной бомбы всю Землю.

Преодоление звукового барьера

Новейшие ракетные технологии и двигатели, разработанные во времена Второй мировой, вывели авиацию на новый уровень. Однако вопрос преодоления звукового барьера еще некоторое время оставалась лишь теорией. Идея скорости звука не была новой (она уходит корнями в XVII век), но теперь человечество наконец достигло нужной технологической планки, чтобы пройти и этот и барьер. 14 октября 1947 года пилот Чак Йегер совершил первый полет на сверхзвуковой скорости на экспериментальной машине Bell X-1.

Радио Маркони

Концепт радиокоммуникаций звучит как страшилка о приведениях: человеческие голоса путешествуют сквозь пространство и время словно по волшебству. Но изобретение Гульельмо Маркони не было магическим — он отталкивался от достижений пионеров прошлого. А именно, от работы немецкого физика Генриха Герца, который показал, что электромагнитные радиоволны можно транслировать и получать на коротких дистанциях.