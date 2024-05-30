Что такое розовый шум и почему он помогает засыпать

Фоновый шум обладает разными цветами, и многим людям больше всего известен белый — некоторым он даже помогает заснуть. Но существует еще и розовый шум, состоящий из высоких и низких частот звука. Портал SlashGear рассказал, как он работает и почему он может быть полезен перед сном.

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Научное объяснение розового шума

Хотя розовый шум стал вирусным хитом в социальных сетях, его нельзя назвать псевдонаучной уткой — он действительно повышает качество сна. Научная работа, опубликованная в издании Journal of Theoretical Biology, утверждает, что фоновый шум способствует синхронизации мозговых волн, особенно связанных с фазами глубокого сна. Другая работа, из журнала Frontiers in Human Neuroscience, также говорит, что розовый шум может улучшить память. Но стоит отметить, что обе работы не отличаются большими масштабами — мы пока не знаем полного эффекта розового шума на цикл сна.

Если рассуждать практически, розовый шум помогает лучше спать благодаря тому, что он перекрывает другие фоновые звуки, которые могут помешать сну. Например, собачий лай, человеческий храп или звуки на улице. Фоновый шум перетягивает внимание на себя и, благодаря равномерному тону, оказывает успокаивающий эффект.

Как включить розовый шум на iOS

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в меню «Универсальный доступ».

Затем нажмите «Аудиовизуализация» — «Фоновые звуки».

Включите опцию «Фоновые звуки».

Как включить розовый шум на Android

Откройте приложение «Часы».

Перейдите в настройки приложения.

Промотайте список до опции «Фоновый шум».

Выберите подходящий вам шум и подтвердите изменения.