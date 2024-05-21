Разработчик компьютерного оборудования и IТ-решений "Аквариус" запустил производство новой модели ноутбука, который совместим с основными отечественными операционными системами: Astra Linux, "Альт", "Ред ОС", "РОСА Linux".

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. До конца года "Аквариус" планирует произвести несколько десятков тысяч устройств.

"Выпуск новой модели ноутбука Aquarius Cmp NE355 на рынок - это не только важное дополнение линейки устройств Aquarius, но и расширение ассортимента отечественных мобильных решений на отечественном IТ-рынке", - заявил президент группы компаний "Аквариус" Владимир Степанов.

Он отметил, что ноутбук обеспечит задачи миграции сотрудников предприятий, организаций на отечественный программный стек.

Модель представлена на многоядерном процессоре Ryzen 5 6000 серии. Ноутбук оснащен экраном 15.6" FHD с антибликовым покрытием, имеет аудиосистему с четырьмя динамиками, а также обладает блоком микрофонов и Full HD веб-камерой. Устройство оборудовано четырьмя USB-портами Type-A и четырьмя USB-порта Type-С c обоих сторон корпуса.

Ноутбук разработан в собственном центре разработок и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы, отмечается в сообщении. Пайка системной платы произведена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции выполнена в Твери.

"Аквариус" планирует произвести до конца года несколько десятков тысяч данных устройств, первые партии уже поставлены заказчикам, отметили в компании.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.