Мишутин заявил о росте продаж российского ПО

Продажи российского программного обеспечения выросли вдвое за четыре года, а готовых пакетных решений – в пять раз. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Такие данные глава правительства озвучил в ходе своего выступления на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Правительство по поручению главы государства оказывает всестороннюю помощь ИТ-сектору. (…) За четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз», - сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, положительно на ИТ-отрасль повлиял ряд предоставленных ей льгот, в том числе сниженные ставки по налогу на прибыль, пониженные тарифы страховых взносов, отдельные преференции для сотрудников.

Ранее американская корпорация Microsoft начала веерные отключения российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов. Заказчиков лишают доступа партиями, по 5-10 клиентов за раз. По словам экспертов, под остановку попали подписки Power BI, Visio и Project.

Ограничения объясняют 12-м пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года — он запретил поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов в Россию.