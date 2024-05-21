Apple исправила баг с восстановлением удаленных фотографий

Apple выпустила точечное обновление, исправляющее сбой с фотографиями, который пришёл после выпуска iOS 17.5. В iOS 17.5.1 исправлена ​​ошибка, из-за которой удаленные фотографии снова стали доступны в приложении «Фотографии» на iPhone.

Обновление выходит примерно через неделю после того, как компания выпустила iOS 17.5, и появилось несколько жалоб на то, что апдейт возвращает старые изображения на телефонах iPhone, которые были удалены в течение многих лет. Параллельно с обновлением iPhone Apple также выпустила iPadOS 17.5.1 для iPad, чтобы устранить аналогичную проблему.

В примечаниях к обновлению Apple заявила, что проблема возникла из-за повреждения базы данных библиотеки фотографий, без каких-либо дополнительных подробностей. Пользователям, которые столкнулись с данным багом рекомендуется как можно скорее установить iOS 17.5.1. Для этого необходимо зайти в «Настройки» -> «Общие» -> «Обновление ПО» и загрузить обновление. Размер апдейта составляет около 330 МБ.