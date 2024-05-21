Пользователи обнаружили неанонсированную особенность Apple Pencil Pro

Пользователи новых iPad обнаружили удивительную функцию в работе с Apple Pencil Pro. Оказалось, стилус отбрасывает виртуальную тень на экран планшета при рисовании или письме. Необычным опытом люди начали делиться в соцсетях и на других платформах, вроде Reddit.

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Примечательно, что форма виртуальной тени соответствует используемому инструменту в графическом редакторе. Например, при использовании перьевой ручки появляется соответствующий силуэт, а при переходе на кисть тень приобретает контур кисти.

Несмотря на то, что эта функция не несет какой-либо практической пользы, она добавляет оригинальность и интерес к использованию стилуса.

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Разработчики выяснили, что особенность этой функции кроется в библиотеке PencilKit, необходимой для работы с фирменными стилусами Apple. В ней были найдены детализированные 3D-модели канцелярских принадлежностей, состоящие из почти 220 тыс. полигонов.

Во время презентации гаджета Apple не упомянула данную особенность. Однако виртуальная тень фигурирует в описании Pencil Pro в официальном онлайн-магазине компании.