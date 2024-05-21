В Госдуме оценили вероятность блокировки TikTok в России

Перед решением вопроса о блокировке социальной сети TikTok в России важно понять, соблюдает ли она требования российского законодательства. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, в случае, если соцсеть не будет их соблюдать, ее действие будет ограничено. Депутат напомнил, что в 2022 году администрация TikTok самостоятельно приостановила распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на России в связи с появлением «фейков о специальной военной операции и российской армии». При этом запрещенный контент все еще можно встретить на этой площадке, уточнил Немкин.

«Очевидно, что по ряду тем понимание все еще не достигнуто <...>. Все эти обстоятельства предстоит учесть TikTok, если соцсеть решит возобновить работу в нашей стране. Первое — удалить весь запрещенный контент, второе — выполнить все требования закона «о приземлении». Тогда можно говорить о том, что работа этой соцсети в нашей стране вообще возможна», — заключил он.

13 мая российский регулятор Роскомнадзор направил запрос к головной компании сервиса TikTok с требованием отчета о соблюдении двух федеральных законов – «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае выявления нарушений требований законодательства регулятор имеет право применять меры, предусмотренные частью 3.1 статьи 23 ФЗ «О персональных данных», включая ограничение доступа к информации.