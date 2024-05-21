5 мифов об активном шумоподавлении

Активное шумоподавление — действительно полезная функция, без которой не обходятся многие качественные наушники. Но прежде чем тратить на них деньги, стоит хорошо понимать, на что именно они способны. Портал SlashGear развеял самые распространенные мифы и заблуждения об активном шумоподавлении.

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Разные типы шумоподавления работают одинаково

Шумоподавление бывает двух видов: пассивное и активное. Пассивным шумоподавлением обладают любые наушники, способные хоть как-то изолировать окружающий шум. А вот активное шумоподавление — совсем другой разговор. Оно задействует процессор и микрофоны, чтобы проанализировать исходящий шум и отменить определенные частоты звука. Если пассивное шумоподавление может лишь приглушить внешний шум, то активное заставляет его исчезнуть.

Шумоподавление может отменить любой звук

Теоретически, если отталкиваться от самих принципов шумоподавления, любой звук можно изолировать при помощи обратной частоты. Но на практике современные наушники с активным шумоподавлением лучше всего работают в диапазоне от 50 Гц до 1 кГц. Иными словами, они хорошо заглушают низкие звуки: гул моторов в кабине самолета, рокот двигателя машины, вибрации кондиционера дома. Звуки на более высоких частотах блокируются далеко не так хорошо.

Шумоподавление защищает человеческий слух

Активное шумоподавление не стоит использовать в качестве средства для серьезной защиты слуха. Да, оно может минимизировать шумовое загрязнение от, например, офисной работы, но это не значит, что оно не способно повредить здоровью. Активное шумоподавление может «перепрограммировать» восприятие звуков мозгом — человек привыкает к неестественной тишине, что, рано или поздно, влияет на слух. Похожий эффект возникает из-за длительного ношения затычек, но, к счастью, быстро пропадает, если человек отказывается от них.

Шумоподавление портит качество звука

Из-за того, что активное шумоподавление изолирует внешние звуки при помощи «анти-фазы», частоты, которые они генерируют, действительно немного искажают звучание музыки. Но горячие меломаны порядком преувеличивают эффект этого искажения. Большинство людей не замечают разницы в качестве между сжатыми и несжатыми форматами звуковых файлов, и то же самое можно сказать про активное шумоподавление.

Шумоподавление потребляет много энергии

Да, активное шумоподавление действительно отъедает часть батареи, но это не значит, что оно разрядит наушники в самый неподходящий момент. На сегодняшний день расход аккумулятора фактически не проблема. Хорошие беспроводные наушники могут работать несколько десятков часов в режиме активного шумоподавления, и в будущем эта цифра наверняка станет больше.