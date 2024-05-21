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Hisense показала огромный 100-дюймовый телевизор за 112 тысяч рублей

Компания Hisense анонсировала телевизор Vidda NEW S100 Pro, который получил 100-дюймовый экран с высокой частотой обновления изображения по низкой для такого устройства цене. Об этом сообщает портал ITHome.

Hisense показала 100-дюймовый телевизор по низкой цене
© Hisense

Телевизор Hisense Vidda NEW S100 Pro оснащен 100-дюймовой панелью с разрешением 3840x2160 пикселей и частотой обновления изображения 144 Гц с поддержкой VRR. Он поддерживает широкий цветовой спектр DCI-P3 (95% покрытия) и глубину цвета 10 бит, что делает его идеальным не только для просмотра фильмов, но и для игр благодаря поддержке HDMI 2.1.

Производительность смарт-ТВ обеспечивают 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, где пользователи могут сохранять фильмы, приложения и другие файлы.

Среди других особенностей: аудиосистема формата 2.1, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. Также есть два HDMI-порта, поддерживающих 4K при 144 Гц, два HDMI для 4K при 60 Гц, USB-A 3.0, разъём RJ45, USB-A 2.0 и антенный вход.

На китайском рынке за Hisense Vidda NEW S100 Pro просят 8999 юаней (около 112,5 тыс. руб.). Появится ли новинка за пределами КНР, не уточняется.

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