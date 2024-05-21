В Германии произошел масштабный сбой в работе интернета и мобильной связи

Bild: в Германии произошёл масштабный сбой в работе интернета и мобильной связи
Жители Германии утром во вторник, 21 мая, столкнулись с крупным сбоем в работе мобильной связи и интернета.
Об этом пишет издание Bild.
Сбой затронул операторов 1&1, Telekom и O2 и сервис онлайн-банкинга Postbank.
Telekom в социальной сети X (бывший Twitter) подтверждает проблемы с доступом к телевизионному сервису Magenta TV и заявляет, что принимает все усилия, чтобы устранить неисправность.
Трудности со связью отмечаются в основном в крупных городах Германии, среди которых Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне.
Ранее сообщалось о сбоях в работе GPS в Прибалтике.