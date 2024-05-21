В Германии произошел масштабный сбой в работе интернета и мобильной связи

Жители Германии утром во вторник, 21 мая, столкнулись с крупным сбоем в работе мобильной связи и интернета.

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Об этом пишет издание Bild.

Сбой затронул операторов 1&1, Telekom и O2 и сервис онлайн-банкинга Postbank.

Telekom в социальной сети X (бывший Twitter) подтверждает проблемы с доступом к телевизионному сервису Magenta TV и заявляет, что принимает все усилия, чтобы устранить неисправность.

Трудности со связью отмечаются в основном в крупных городах Германии, среди которых Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт-на-Майне.

Ранее сообщалось о сбоях в работе GPS в Прибалтике.