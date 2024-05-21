Vivo представила флагманский смартфон по цене среднебюджетника

После выпуска Neo 9 и Neo 9 Pro в конце 2023 года компания Vivo анонсировала обновленную модель iQOO Neo 9S Pro с новейшим чипсетом MediaTek Dimensity 9300+.

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В отличие от предшественников, новый SoC повышает производительность CPU и APU и включает игровой чип Q1. Для управления температурой используется система жидкостного охлаждения 6K VC.

Neo 9S Pro предлагает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Дисплей остался таким же, как у предыдущих моделей Neo 9 Pro: 6.78-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1260 x 2800 пикселей.

Фронтальная камера на 16 Мп расположена в вырезе на экране. Основной сенсор — 50-мегапиксельный Sony IMX920, а также еще один 50-мегапиксельный объектив для ультрашироких снимков.

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Смартфон сохраняет батарею емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, но без беспроводной зарядки.

Новинка уже доступна для покупки в Китае: